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Морозов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1966 г.р.
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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Морозов Василий Самойлович

Мать: Морозова Надежда

Рождение ребёнка
19.10.1966

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Александра Николаевна

Смерть
2001
Максимов, Акмолинская область, Каказахстан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Максимовка, Акмолинская, Казахстан
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