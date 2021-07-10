Морозов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Морозов Василий Самойлович
Мать: Морозова Надежда
Рождение ребёнка
19.10.1966
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001
Максимов, Акмолинская область, Каказахстан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Максимовка, Акмолинская, Казахстан