Морозова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1966

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Морозов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Сергей Васильевич

Смерть
2015
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