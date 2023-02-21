Морозова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1966
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Морозов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015