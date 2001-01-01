Морозова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кузавизина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Морозов Петр
Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Морозов Владимир
Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иван
Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Максимовка, Акмолинская, Казахстан