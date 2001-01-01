Морозова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кузавизина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Морозов Петр

Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Морозов Владимир

Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван

Отец ребёнка: Морозов Василий Самойлович

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Максимовка, Акмолинская, Казахстан
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