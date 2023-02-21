Кузавизина (Морозов) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Морозов Василий Самойлович
Мать: Морозова Надежда
Рождение ребёнка
11.09.1952
Сын: Кузавихин Николай
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Кузавихин Василий
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кузавихин Иван
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кузавихин Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
1966
Сын: Кузавихин Геннадий
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017