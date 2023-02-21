Кузавизина (Морозов) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузавизина (Морозов) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Морозов Василий Самойлович

Мать: Морозова Надежда

Рождение ребёнка
11.09.1952

Сын: Кузавихин Николай

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Кузавихин Василий

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кузавихин Иван

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кузавихин Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Кузавихин Геннадий

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузавихин Леонид Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузавихин Леонид Николаевич

Смерть
2017
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