Морозов Самуил Саввин
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мороз Савелий Михайлович
Мать: Елена Игнатова
Бракосочетание
20.01.1904
Жена: Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
31.12.1904
Сын: Морозов Василий Самойлович
Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
02.12.1908
Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
15.08.1912
Сын: Морозов Григорий Самойлович
Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна
Максимовка, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Анна Самуиловна
Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна
Родионовка, Акмолинская область Семеновская область
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Татьяна Самойловна
Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна
Максимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан
Смерть
Неизвестно