Елена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мороз Сила Саввин
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
16.?.1887
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1889
Дочь: Анна Саввина
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1892
Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович
Kursk Guberniya, Empire russe
Смерть
Неизвестно