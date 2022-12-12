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Елена Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Морозов Дмитрий Саввин

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Мороз Сила Саввин

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Морозов Сергей Саввин

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Морозов Самуил Саввин

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.?.1887

Сын: Морозов Михаил Саввин

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.09.1889

Дочь: Анна Саввина

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.11.1892

Сын: Морозов Афанасий Саввин

Отец ребёнка: Мороз Савелий Михайлович

Kursk Guberniya, Empire russe
Смерть
Неизвестно
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