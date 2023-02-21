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Морозов Афанасий Саввин

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Место рождения

Kursk Guberniya, Empire russe

Дата рождения

18.11.1892

Дата смерти

22.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892

Отец: Мороз Савелий Михайлович

Мать: Елена Игнатова

Kursk Guberniya, Empire russe
Бракосочетание
1918

Жена: Ольга Лукьяновна

Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
28.03.1922

Сын: Морозов василий афанасьевич

Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна

Kazakhstan, Kazakhstan родионовка акмолинская область
Рождение ребёнка
21.09.1924

Сын: Морозов павел афанасьевич

Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна

Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
24.05.1927

Дочь: Высочин тамара афанасьевна

Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна

Kazakhstan, Soviet Union
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна

Kazakhstan, Kazakhstan
Смерть
22.06.1950
Kazakhstan, Soviet Union родионовка
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