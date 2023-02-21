Морозов Афанасий Саввин
Место рожденияKursk Guberniya, Empire russe
Дата рождения18.11.1892
Дата смерти22.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892
Отец: Мороз Савелий Михайлович
Мать: Елена Игнатова
Kursk Guberniya, Empire russe
Бракосочетание
1918
Жена: Ольга Лукьяновна
Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
28.03.1922
Сын: Морозов василий афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна
Kazakhstan, Kazakhstan родионовка акмолинская область
Рождение ребёнка
21.09.1924
Сын: Морозов павел афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна
Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
24.05.1927
Дочь: Высочин тамара афанасьевна
Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна
Kazakhstan, Soviet Union
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Ольга Лукьяновна
Kazakhstan, Kazakhstan
Смерть
22.06.1950
Kazakhstan, Soviet Union родионовка