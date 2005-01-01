(Приходько) Ольга Лукьяновна
Место рождениясаратовская губерния, балашовский уезд, самойловка
Дата рождения28.04.1900
Дата смерти07.?.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
саратовская губерния, балашовский уезд, самойловка
Бракосочетание
1918
Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
28.03.1922
Сын: Морозов василий афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин
Kazakhstan, Kazakhstan родионовка акмолинская область
Рождение ребёнка
21.09.1924
Сын: Морозов павел афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин
Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
24.05.1927
Дочь: Высочин тамара афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин
Kazakhstan, Soviet Union
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин
Kazakhstan, Kazakhstan
Смерть
07.?.1957
Kazakhstan, Kazakhstan