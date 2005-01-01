(Приходько) Ольга Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Приходько) Ольга Лукьяновна

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Место рождения

саратовская губерния, балашовский уезд, самойловка

Дата рождения

28.04.1900

Дата смерти

07.?.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

саратовская губерния, балашовский уезд, самойловка
Бракосочетание
1918

Муж: Морозов Афанасий Саввин

Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
28.03.1922

Сын: Морозов василий афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин

Kazakhstan, Kazakhstan родионовка акмолинская область
Рождение ребёнка
21.09.1924

Сын: Морозов павел афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин

Kazakhstan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
24.05.1927

Дочь: Высочин тамара афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин

Kazakhstan, Soviet Union
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Саввин

Kazakhstan, Kazakhstan
Смерть
07.?.1957
Kazakhstan, Kazakhstan
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