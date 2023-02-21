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(Морозова) Татьяна Самойловна

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Место рождения

Максимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан

Дата рождения

07.01.1922

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

С 1883 по 1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1922

Отец: Морозов Самуил Саввин

Мать: Прасковья Давыдовна

Максимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Николай

Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович

Смерть
2013
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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