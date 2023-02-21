(Морозова) Татьяна Самойловна
Место рожденияМаксимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан
Дата рождения07.01.1922
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1922
Отец: Морозов Самуил Саввин
Мать: Прасковья Давыдовна
Максимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павленко Николай
Отец ребёнка: Павленко Антон Иванович
Смерть
2013
Белгород, город Белгород, Белгородская область