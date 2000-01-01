Павленко Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павленко Николай
Мать ребёнка: Татьяна Самойловна
Смерть
Неизвестно
казахстан Родионовка