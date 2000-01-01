Павленко Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Николай

Мать ребёнка: Татьяна Самойловна

Смерть
Неизвестно
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