Ульянов(Ульянин) Илья Николаевич
Место рожденияг.Астрахань, Россия
Дата рождения31.07.1831
Дата смерти24.01.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1831
г.Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
1863
Kokuschkino/Rußland
Make/Maka: Ilya Nikolayevich Ulyanov
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Елизарова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Н.Новгород
Рождение ребёнка
12.04.1866
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
г.Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1868
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
(4 ноя 1871) Симбирск
Рождение ребёнка
22.04.1870
Сын: Ульянов (ленин) Владимир Ильич
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
04.11.1871
Дочь: Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Симбирск
Рождение ребёнка
04.08.1874
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
г. Симбирск, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1878
Дочь: Крыжановская Мария Ильинична
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
г.Симбирск
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
Statesman, educator, Director of Primary Schools, mathematics teacher
Работа или профессия
Неизвестно
инспектор народных училищ
Смерть
24.01.1886
г. Симбирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище Покровского монастыря г. Симбирска