Ульянов(Ульянин) Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов(Ульянин) Илья Николаевич

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Место рождения

г.Астрахань, Россия

Дата рождения

31.07.1831

Дата смерти

24.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1831

Отец: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

Мать: Ульянова Анна Алексеевна

г.Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
1863

Жена: Ульянова Мария Александровна

Kokuschkino/Rußland
Make/Maka: Ilya Nikolayevich Ulyanov
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Елизарова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Н.Новгород
Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Ульянов Александр Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

г.Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1868

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

(4 ноя 1871) Симбирск
Рождение ребёнка
22.04.1870

Сын: Ульянов (ленин) Владимир Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
04.11.1871

Дочь: Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ульянов Николай Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Симбирск
Рождение ребёнка
04.08.1874

Сын: Ульянов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

г. Симбирск, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1878

Дочь: Крыжановская Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

г.Симбирск
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
Statesman, educator, Director of Primary Schools, mathematics teacher
Работа или профессия
Неизвестно
инспектор народных училищ
Смерть
24.01.1886
г. Симбирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище Покровского монастыря г. Симбирска
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