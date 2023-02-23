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Ульянин (Ульянов) Николай Васильевич

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Место рождения

с. Андросово, Сергатской округи, Нижегородской губернии

Дата рождения

1769

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Андросово, Сергатской округи, Нижегородской губернии
Бракосочетание
1811

Жена: Ульянова Анна Алексеевна

г. Астрахань
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ульянин Александр

Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1819

Сын: Ульянин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна

(2 мар 1819)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Горшкова Мария

Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
31.07.1831

Сын: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна

г.Астрахань, Россия
Смерть
1836
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