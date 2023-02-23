Ульянин (Ульянов) Николай Васильевич
Место рожденияс. Андросово, Сергатской округи, Нижегородской губернии
Дата рождения1769
Дата смерти1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Андросово, Сергатской округи, Нижегородской губернии
Бракосочетание
1811
Жена: Ульянова Анна Алексеевна
г. Астрахань
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ульянин Александр
Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1819
Сын: Ульянин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна
(2 мар 1819)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Горшкова Мария
Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
31.07.1831
Сын: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Мать ребёнка: Ульянова Анна Алексеевна
г.Астрахань, Россия
Смерть
1836