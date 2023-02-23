Ульянова (Смирнова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянова (Смирнова) Анна Алексеевна

Ульянова (Смирнова) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1811

Муж: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

г. Астрахань
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ульянин Александр

Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1819

Сын: Ульянин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

(2 мар 1819)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Горшкова Мария

Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
31.07.1831

Сын: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич

г.Астрахань, Россия
Смерть
1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close