Ульянова (Смирнова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1811
г. Астрахань
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ульянин Александр
Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1819
Сын: Ульянин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич
(2 мар 1819)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Горшкова Мария
Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
31.07.1831
Сын: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Отец ребёнка: Ульянин (ульянов) Николай Васильевич
г.Астрахань, Россия
Смерть
1871