Ульянов Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Дмитрий Ильич

Ульянов Дмитрий Ильич

avatar

Место рождения

г. Симбирск, Россия

Дата рождения

04.08.1874

Дата смерти

16.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1874

Отец: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Мать: Ульянова Мария Александровна

г. Симбирск, Россия
Образование
1900
University of Tartu, Tartu, Tartu County, Estland
Медицинское высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Physician and revolutionary
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
Наркомздрав, Кремлевская поликлиника, армия и т.д.
врач
Смерть
16.07.1943
Горки, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва на Новодевичье кладбище (1 уч.)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close