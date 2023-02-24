Ульянов Дмитрий Ильич
Место рожденияг. Симбирск, Россия
Дата рождения04.08.1874
Дата смерти16.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1874
г. Симбирск, Россия
Образование
1900
University of Tartu, Tartu, Tartu County, Estland
Медицинское высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Physician and revolutionary
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
Наркомздрав, Кремлевская поликлиника, армия и т.д.
врач
Смерть
16.07.1943
Горки, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва на Новодевичье кладбище (1 уч.)