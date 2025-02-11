Ульянова (Карпова) Александра Федоровна
женский, родилась 1883, Россия
умерла 1956, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Ульянов Дмитрий Ильич16.08.1874 г.р.
Дети
Ульянов Виктор Дмитриевич13.02.1917 г.р.
Мальцева (Ульянова) Ольга Дмитриевна04.03.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
13.02.1917
Сын: Ульянов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
04.03.1922
Дочь: Мальцева (Ульянова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Ильич
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно