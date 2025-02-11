Ульянова (Карпова) Александра Федоровна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянова (Карпова) Александра Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1883, Россия

умерла 1956, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Ульянов Дмитрий Ильич16.08.1874 г.р.
Дети
Ульянов Виктор Дмитриевич13.02.1917 г.р.
Мальцева (Ульянова) Ольга Дмитриевна04.03.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия

Бракосочетание
1916

Муж: Ульянов Дмитрий Ильич

Супруг(-а): Александра Федоровна Ульянова (Карпова)

Рождение ребёнка
13.02.1917

Сын: Ульянов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: Мальцева (Ульянова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Ильич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1956
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Новодевичье кладбище, Москва

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