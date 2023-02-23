Ульянова (Бланк) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Бланк) Мария Александровна

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Место рождения

С.-Петербург, Россия

Дата рождения

06.03.1835

Дата смерти

25.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

С.-Петербург, Россия
Бракосочетание
1863

Муж: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Kokuschkino/Rußland
Make/Maka: Ilya Nikolayevich Ulyanov
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Елизарова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Н.Новгород
Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Ульянов Александр Ильич

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

г.Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1868

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

(4 ноя 1871) Симбирск
Рождение ребёнка
22.04.1870

Сын: Ульянов (ленин) Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
04.11.1871

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ульянов Николай Ильич

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

Симбирск
Рождение ребёнка
04.08.1874

Сын: Ульянов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

г. Симбирск, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1878

Дочь: Крыжановская Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич

г.Симбирск
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Moscow State University
Крещение
Неизвестно
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
25.07.1916
С.-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
на Литераторских Мостках Волковского кладбища г. Санкт-Петербург
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