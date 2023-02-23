Ульянова (Бланк) Мария Александровна
Место рожденияС.-Петербург, Россия
Дата рождения06.03.1835
Дата смерти25.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
С.-Петербург, Россия
Бракосочетание
1863
Kokuschkino/Rußland
Make/Maka: Ilya Nikolayevich Ulyanov
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Елизарова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Н.Новгород
Рождение ребёнка
12.04.1866
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
г.Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1868
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
(4 ноя 1871) Симбирск
Рождение ребёнка
22.04.1870
Сын: Ульянов (ленин) Владимир Ильич
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
04.11.1871
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Simbirsk, Russia
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
Симбирск
Рождение ребёнка
04.08.1874
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
г. Симбирск, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1878
Дочь: Крыжановская Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов(ульянин) Илья Николаевич
г.Симбирск
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Moscow State University
Крещение
Неизвестно
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
25.07.1916
С.-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
на Литераторских Мостках Волковского кладбища г. Санкт-Петербург