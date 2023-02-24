(Ульянова) Ольга Ильинична
Место рожденияSimbirsk, Russia
Дата рождения04.11.1871
Дата смерти08.05.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1871
Simbirsk, Russia
Образование
Неизвестно
Мариинская жен.гимназия, Самара, Высшие женские (Бестужевские) курсы, Санкт-Петербург
Физико-математическое отделение
Смерть
08.05.1891
Botkin City Barracks Hospital, aka 'Botkin Memorial Hospital for Infectious Diseases' & 'Alexandrovskaya Municipal Barracks Hospital'., Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
на Литераторских Мостках Волковского кладбища г. Санкт-Петербург