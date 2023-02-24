Ульянов Александр Ильич
Место рожденияг.Нижний Новгород, Россия
Дата рождения12.04.1866
Дата смерти20.05.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1866
г.Нижний Новгород, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
г.Санкт-Петербург
революционер, терорист
Работа или профессия
Неизвестно
1891-1893 работал в Самаре помощником прислужного поверенного
Образование
Неизвестно
отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Смерть
20.05.1887
Шлиссельбургская крепость, С.Петербург, Россия
Cause of death: Hanging
Похороны
Неизвестно
в крепости Орешек (б. Шлиссельбургская)