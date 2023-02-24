Ульянов (Ленин) Владимир Ильич
Место рожденияSimbirsk, Russia
Дата рождения22.04.1870
Дата смерти21.01.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870
Simbirsk, Russia
Крещение
28.04.1870
St. Nicholas Cathedral, Simbirsk, Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно
Economist, Philosopher, Politician, Lawyer, Revolutionary
Работа или профессия
Неизвестно
Economist, Philosopher, Politician, Lawyer, Revolutionary
Работа или профессия
Неизвестно
Economist, Philosopher, Politician, Lawyer, Revolutionary
Работа или профессия
Неизвестно
1891-1893 работал в Самаре помощником прислужного поверенного
Работа или профессия
Неизвестно
Революционер
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Работа или профессия
Неизвестно
Economist, Philosopher, Politician, Lawyer, Revolutionary
Образование
Неизвестно
Saint Petersburg State University
Law degree
Образование
Неизвестно
Казанский университет
высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1924
Москва, Горки, СССР
Похороны
27.01.1924
Москва, мавзолей