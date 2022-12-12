Королев Авдей Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Королев Максим Петров
Мать: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Королев Антон Авдеев
Мать ребёнка: Королева Улита Макарова
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Королев Иван Авдеев
Мать ребёнка: Королева Улита Макарова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Королева Улита Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королева Улита Макарова
Смерть
Неизвестно