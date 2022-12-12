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Королев Авдей Максимов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Королев Максим Петров

Мать: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Королев Антон Авдеев

Мать ребёнка: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Королев Иван Авдеев

Мать ребёнка: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Королев Дементий Авдеев

Мать ребёнка: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Андрей Авдеев

Мать ребёнка: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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