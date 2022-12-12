Королев Антон Авдеев
Место рождения
Дата рождения?.01.1858
Дата смерти26.01.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858
Отец: Королев Авдей Максимов
Мать: Королева Улита Макарова
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Королева ?
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Агрипина Антонова
Мать ребёнка: Королева Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Королева Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Елена Антонова
Мать ребёнка: Королева Мавра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1905
Причина смерти: Несчастный случай