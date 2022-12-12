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Королев Антон Авдеев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

?.01.1858

Дата смерти

26.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858

Отец: Королев Авдей Максимов

Мать: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Агрипина Антонова

Мать ребёнка: Королева Мавра Григорьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Королев Борис Антонович

Мать ребёнка: Королева Мавра Григорьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Елена Антонова

Мать ребёнка: Королева Мавра Григорьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Мавра Григорьева

Смерть
26.01.1905
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Несчастный случай
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