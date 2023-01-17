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Королев Андрей Авдеев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Авдей Максимов

Мать: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Королев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.07.1904

Сын: Королев Флор Андреевич

Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Королев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Евфросиния Федорова

Смерть
Неизвестно
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