Королев Андрей Авдеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Авдей Максимов
Мать: Королева Улита Макарова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
?.07.1904
Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
11.01.1909
Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
03.01.1915
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Королева Евфросиния Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно