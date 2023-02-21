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Королева Улита Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Королев Антон Авдеев

Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Королев Иван Авдеев

Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Королев Дементий Авдеев

Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Андрей Авдеев

Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно