Королева Улита Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Королев Антон Авдеев
Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Королев Иван Авдеев
Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королев Авдей Максимов
Смерть
Неизвестно