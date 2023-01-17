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Королев Федор Андреевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Королев Андрей Авдеев

Мать: Королева Евфросиния Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.05.1915

Жена: Королева Параскева Порфильевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Witnesses:По невесте: кр.
Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Королева Параскева Порфильевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1918

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Королева Параскева Порфильевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев ?

Мать ребёнка: Королева Параскева Порфильевна

Смерть
Неизвестно
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