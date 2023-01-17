Королев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
26.05.1915
Witnesses:По невесте: кр.
Рождение ребёнка
29.09.1915
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Королева Параскева Порфильевна
Рождение ребёнка
17.10.1918
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Королева Параскева Порфильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев ?
Мать ребёнка: Королева Параскева Порфильевна
Смерть
Неизвестно