Королев Максим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Королев Дементий Максимов
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Наталья Максимова
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Королев Прокофей Максимов
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марья Максимова
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно