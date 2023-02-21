Королев Максим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Максим Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Залупаев Петр Никифоров

Мать: Залупаева Екатерина Онисимова

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Королев Авдей Максимов

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Королев Дементий Максимов

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Наталья Максимова

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Королев Прокофей Максимов

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Королев Федор Максимов

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марья Максимова

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Королев Козьма Максимов

Мать ребёнка: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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