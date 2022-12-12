Королев Козьма Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Королев Максим Петров
Мать: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Королев Петр Козьмич
Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Наталья Ильина
Смерть
Неизвестно