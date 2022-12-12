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Королев Козьма Максимов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Королев Максим Петров

Мать: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Королев Петр Козьмич

Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Королев Дмитрий Козьмич

Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Королев Василий Козьмич

Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Королев Матвей Козьмич

Мать ребёнка: Королева Наталья Ильина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Наталья Ильина

Смерть
Неизвестно
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