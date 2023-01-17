Королев Дементий Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти25.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Королев Максим Петров
Мать: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Королева ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Королев Евдоким Дементьевич
Мать ребёнка: Королева ?
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Королева ?
Рождение ребёнка
После 1883
Сын: Королев Максим Дементьевич
Мать ребёнка: Королева ?
Смерть
25.05.1918
Причина смерти: Естественная смерть/старость