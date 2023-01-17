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Королев Дементий Максимов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

25.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Королев Максим Петров

Мать: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Королев Яков Дементьевич

Мать ребёнка: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Королев Евдоким Дементьевич

Мать ребёнка: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Королев Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1883

Сын: Королев Максим Дементьевич

Мать ребёнка: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.05.1918
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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