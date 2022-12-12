Королева Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Королев Авдей Максимов

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Королев Дементий Максимов

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Наталья Максимова

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Королев Прокофей Максимов

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Королев Федор Максимов

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Королев Козьма Максимов

Отец ребёнка: Королев Максим Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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