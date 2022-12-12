Королева Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Королев Дементий Максимов
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Наталья Максимова
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Королев Прокофей Максимов
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Королев Максим Петров
Смерть
Неизвестно