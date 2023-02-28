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Королев Федор Максимов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

01.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Королев Максим Петров

Мать: Королева Дарья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Королев Иван Федорович

Мать ребёнка: Королева Марфа Матвеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Королева Марфа Матвеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Марфа Матвеева

Смерть
01.03.1902
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
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