Королев Федор Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти01.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Королев Максим Петров
Мать: Королева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Королева Марфа Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Королева Марфа Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Марфа Матвеева
Смерть
01.03.1902
Причина смерти: Болезнь