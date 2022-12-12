Залупаева Екатерина Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Королев Петр Петров
Отец ребёнка: Залупаев Петр Никифоров
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Залупаев Петр Никифоров
Смерть
Неизвестно