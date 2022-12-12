Залупаева Екатерина Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залупаева Екатерина Онисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Королев Петр Петров

Отец ребёнка: Залупаев Петр Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Королев Максим Петров

Отец ребёнка: Залупаев Петр Никифоров

Смерть
Неизвестно
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