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Королев Дементий Авдеев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Королев Авдей Максимов

Мать: Королева Улита Макарова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Марфа Дементьевна

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Королев Алексей Дементиев

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1908

Сын: Королев Григорий Дементьевич

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Королев Егор Дементьевич

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Мария Дементьевна

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

село Зуево, Богородицкий уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1911

Сын: Королев Дмитрий Дементьевич

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Королев Петр Дементьевич

Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.04.1915

Жена: Королева Матрона Васильева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1915

Дочь: Ольга Дементьевна

Мать ребёнка: Королева Матрона Васильева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Татьяна Терентьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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