Королев Дементий Авдеев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Королев Авдей Максимов
Мать: Королева Улита Макарова
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Марфа Дементьевна
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Королев Алексей Дементиев
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
Рождение ребёнка
24.01.1908
Сын: Королев Григорий Дементьевич
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
Рождение ребёнка
24.05.1909
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Мария Дементьевна
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
село Зуево, Богородицкий уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1911
Сын: Королев Дмитрий Дементьевич
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1913
Мать ребёнка: Королева Татьяна Терентьева
Бракосочетание
01.04.1915
Рождение ребёнка
04.07.1915
Дочь: Ольга Дементьевна
Мать ребёнка: Королева Матрона Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно