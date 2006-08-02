Доман (Кучеренко) Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кучеренко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1890
г. Варшава полковая церковь Св. Ольги
Рождение ребёнка
04.09.1891
Дочь: Михалева Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Бокарева Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Доман Василий Герасимович
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
г. Варшава
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Немилова Нина Герасимовна
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Назина Раиса Герасимовна
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1907
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
Млава, Варшавская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Лопатышкина Зинаида Герасимовна
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1913
Сын: Доман Николай Герасимович
Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович
г. Млава
Работа или профессия
Неизвестно
швея, домохозяйка
Смерть
1943