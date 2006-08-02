Доман (Кучеренко) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доман (Кучеренко) Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кучеренко Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1890

Муж: Домань Герасим Иванович

г. Варшава полковая церковь Св. Ольги
Рождение ребёнка
04.09.1891

Дочь: Михалева Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Бокарева Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Доман Василий Герасимович

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

г. Варшава
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Немилова Нина Герасимовна

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Назина Раиса Герасимовна

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Доман Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

Млава, Варшавская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Лопатышкина Зинаида Герасимовна

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Доман Николай Герасимович

Отец ребёнка: Домань Герасим Иванович

г. Млава
Работа или профессия
Неизвестно
швея, домохозяйка
Смерть
1943
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