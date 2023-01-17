Михалева (Доман) Ольга Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Доман) Ольга Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1891

Дата смерти

06.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1891

Отец: Домань Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

Крещение
21.01.1896
Полковая церковь Гродненского Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка
Бракосочетание
06.04.1908

Муж: Костенко Трофим Иванович

Бракосочетание
?.04.1919

Муж: Михалев Трофим Семенович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Иванова Ираида Трофимовна

Отец ребёнка: Михалев Трофим Семенович

Курган, город Курган, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
счетный работник, артистка (церковного) хора
Смерть
06.07.1978
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Старо-восточное кладбище
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