Михалева (Доман) Ольга Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1891
Дата смерти06.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1891
Отец: Домань Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
Крещение
21.01.1896
Полковая церковь Гродненского Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка
Бракосочетание
06.04.1908
Бракосочетание
?.04.1919
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Иванова Ираида Трофимовна
Отец ребёнка: Михалев Трофим Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
счетный работник, артистка (церковного) хора
Смерть
06.07.1978
Похороны
Неизвестно
Старо-восточное кладбище