город Курган, город Курган, город Курган, Курганская область (на 2019) — Familio

Курган

город Курган, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Города
4КУРГАН. Окружный. (с предместием Тиновским).На левом берегу р. Тобола.297753165627532119Церквей православных 2. Уездное и приходское училища. Женская школа. Почтовая контора. Тюремный замок. Заводов 23: салотопенных 4, мыловаренных 3, свечносальных 1, кожеве Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область
10515Кургангород обл.подч.55°28'00"65°21'00"N-41-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, город Курган
37701000001г Кургангород
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