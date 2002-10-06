Иванова (Михалева) Ираида Трофимовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1919
Дата смерти06.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки, Почетный гражданин города Омска
Работа или профессия
Неизвестно
главный хормейстер ГОРНХ, почетный гражданин г.Омска, руководитель Городского Сводного Хора Ветеранов
Смерть
06.10.2002
Омск, город Омск, Омская область