Иванов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1917
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1917
Отец: Иванов Иван Степанович
Мать: Иванова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ираида Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
баянист, композитор, музыкальный руководитель ГОРНХ
Смерть
1967
Омск, город Омск, Омская область