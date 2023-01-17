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Иванов Виктор Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.09.1917

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1917

Отец: Иванов Иван Степанович

Мать: Иванова Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ираида Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ираида Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
баянист, композитор, музыкальный руководитель ГОРНХ
Смерть
1967
Омск, город Омск, Омская область
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