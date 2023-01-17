Доман Виктор Герасимович
Место рожденияМлава, Варшавская губерния
Дата рождения28.10.1907
Дата смерти07.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907
Отец: Домань Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
Млава, Варшавская губерния
Бракосочетание
05.05.1932
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Доман Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Григорьева Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доман Сара Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доман Сара Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-геодезист-астроном
Смерть
07.01.1972
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище Омск