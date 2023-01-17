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Доман Виктор Герасимович

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Место рождения

Млава, Варшавская губерния

Дата рождения

28.10.1907

Дата смерти

07.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907

Отец: Домань Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

Млава, Варшавская губерния
Бракосочетание
05.05.1932

Жена: Григорьева Юлия Викторовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Доман Валерия Викторовна

Мать ребёнка: Григорьева Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доман Сара Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Сара Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-геодезист-астроном
Смерть
07.01.1972
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Старо-Восточное кладбище Омск
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