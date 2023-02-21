Григорьева (Григорьева) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Григорьева) Юлия Викторовна

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Место рождения

Калиниская область, Себежский район

Дата рождения

24.12.1911

Дата смерти

19.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911

Отец: Григорьев Виктор Михайлович

Мать: Григорьева ?

Калиниская область, Себежский район
Бракосочетание
05.05.1932

Муж: Доман Виктор Герасимович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Доман Валерия Викторовна

Отец ребёнка: Доман Виктор Герасимович

Развод
25.01.1938

Муж: Доман Виктор Герасимович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Григорьев Виталий Викторович

Отец ребёнка: Доман Виктор Герасимович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.12.1944

Сын: Григорьев Валерий Викторович

Отец ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Торговый работник
Смерть
19.07.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Широкореченское кладбище, Екатеринбург
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