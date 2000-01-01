Григорьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1910
Дочь: Развадская Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
24.12.1911
Дочь: Григорьева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович
Грозный, Чеченская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913