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Григорьева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1910

Дочь: Развадская Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
24.12.1911

Дочь: Григорьева Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович

Грозный, Чеченская республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Григорьев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Виктор Михайлович

Смерть
1913
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