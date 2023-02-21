Развадская (Григорьева) Дарья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910
Отец: Григорьев Виктор Михайлович
Мать: Григорьева ?
Рождение ребёнка
01.12.1938
Сын: Развадский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Развадский Иван Зосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Развадский Иван Зосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Развадский Иван Зосимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно