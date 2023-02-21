Развадская (Григорьева) Дарья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Развадская (Григорьева) Дарья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910

Отец: Григорьев Виктор Михайлович

Мать: Григорьева ?

Рождение ребёнка
01.12.1938

Сын: Развадский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Развадский Иван Зосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Развадский Иван Зосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Развадский Иван Зосимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Развадский Иван Зосимович

Смерть
Неизвестно
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