Развадский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Развадский Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1938

Дата смерти

29.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938

Отец: Развадский Иван Зосимович

Мать: Развадская Дарья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.07.2009
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