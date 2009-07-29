Развадский Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1938
Дата смерти29.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.07.2009