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Развадский Иван Зосимович

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Место рождения

Бушево, Київська область

Дата рождения

24.02.1908

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1908

Отец: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Мать: Развадская Марфа Кирилловна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
01.12.1938

Сын: Развадский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Развадская Дарья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Развадская Дарья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Развадская Дарья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Развадская Дарья Викторовна

Смерть
?.04.1942
Причина смерти: пропал без вести
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