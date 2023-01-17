Развадский Иван Зосимович
Место рождения
Дата рождения24.02.1908
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1908
Рождение ребёнка
01.12.1938
Сын: Развадский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Развадская Дарья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Развадская Дарья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Развадская Дарья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: пропал без вести