Развадская (Булатевич) Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Развадская (Булатевич) Марфа Кирилловна

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Место рождения

с. Зеленьки Каневского уезда Киевской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Булатевич Кирилл Емельянович

Мать: Булатевич Екатерина Никифоровна

с. Зеленьки Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
24.02.1908

Сын: Развадский Иван Зосимович

Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Евгения Зосимовна

Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Развадский Степан Зосимович

Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Евгения Зосимовна

Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Бушево, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Смерть
Неизвестно
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