Развадская (Булатевич) Марфа Кирилловна
Место рожденияс. Зеленьки Каневского уезда Киевской губернии
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
с. Зеленьки Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
24.02.1908
Сын: Развадский Иван Зосимович
Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Евгения Зосимовна
Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Развадский Степан Зосимович
Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Евгения Зосимовна
Отец ребёнка: Развадский Зосим (Изот) Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно