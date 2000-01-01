Булатевич Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович
с. Караневиши Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Развадская Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович
с. Зеленьки Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович
с. Постовита Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1894
Сын: Булатевич Петр Кириллович
Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович
с. Тимешевка Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович
с. Чернени Каневского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно