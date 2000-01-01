Булатевич Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатевич Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Кирилловна

Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович

с. Караневиши Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Развадская Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович

с. Зеленьки Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович

с. Постовита Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1894

Сын: Булатевич Петр Кириллович

Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович

с. Тимешевка Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Булатевич Кирилл Емельянович

с. Чернени Каневского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатевич Кирилл Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатевич Кирилл Емельянович

Смерть
Неизвестно
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