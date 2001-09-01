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Григорьев Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1944

Дата смерти

01.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1944

Отец: ?

Мать: Григорьева Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
печатник
Смерть
01.09.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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