Григорьев Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1944
Дата смерти01.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1944
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
печатник
Смерть
01.09.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область