Доман (Доман) Валерия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доман (Доман) Валерия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

25.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: Доман Виктор Герасимович

Мать: Григорьева Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
03.11.1957

Дочь: Кудрявцева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Чувашев Петр Степанович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Петр Степанович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Петр Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-картограф
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Россия, г. Екатеринбург, Чапаева ул., 14, кв. 175
Смерть
25.03.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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