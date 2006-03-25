Доман (Доман) Валерия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1932
Дата смерти25.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Рождение ребёнка
03.11.1957
Дочь: Кудрявцева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Чувашев Петр Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-картограф
Место жительства
Неизвестно
Россия, г. Екатеринбург, Чапаева ул., 14, кв. 175
Смерть
25.03.2006