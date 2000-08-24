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Чувашев Петр Степанович

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Место рождения

деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

24.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Чувашев Степан Сомсонович

Мать: не указана

деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1957

Дочь: Кудрявцева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Доман Валерия Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доман Валерия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Валерия Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер по ТНП
Смерть
24.08.2000
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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