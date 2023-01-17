Чувашев Степан Сомсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти12.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Чувашев Сомсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1930
Мать ребёнка: не указана
деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1934
Сын: Чувашев Анатолий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
17.11.1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Городское Бюро ЗАГС Свердловска
Смерть
12.12.1942