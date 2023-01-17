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Чувашев Степан Сомсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Чувашев Сомсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Чувашев Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1934

Сын: Чувашев Анатолий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
17.11.1939

Жена: Чувашева Евдокия Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Городское Бюро ЗАГС Свердловска
Смерть
12.12.1942
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