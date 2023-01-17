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Григорьев Виталий Викторович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

12.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Бокарев Никодим Осипович

Мать: Бокарева Елена Герасимовна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
31.01.1962

Жена: Григорьева Лидия Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель музыки, аккомпаниатор
Смерть
12.08.1989
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Пушкинское кладбище
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