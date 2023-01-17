Григорьев Виталий Викторович
Место рождения
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти12.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Бракосочетание
31.01.1962
Рождение ребёнка
15.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
11.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель музыки, аккомпаниатор
Смерть
12.08.1989
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Пушкинское кладбище