Григорьева (Бурикова) Лидия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1939
Дата смерти24.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939
Бракосочетание
31.01.1962
Рождение ребёнка
15.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Виталий Викторович
Рождение ребёнка
11.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Виталий Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель сольфеджио и музыкальной лит-ры в муз. школе, дирижёр хора
Смерть
24.01.1999
Причина смерти: Лимфосаркома
Похороны
Неизвестно
Пушкинское кладбище