Григорьева (Бурикова) Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Бурикова) Лидия Анатольевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

20.09.1939

Дата смерти

24.01.1999

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: Горишек Александр Степанович

Мать: Бурикова Зоя Никитична

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
31.01.1962

Муж: Григорьев Виталий Викторович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Виталий Викторович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Виталий Викторович

Омск, город Омск, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель сольфеджио и музыкальной лит-ры в муз. школе, дирижёр хора
Смерть
24.01.1999
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Лимфосаркома
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Пушкинское кладбище
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